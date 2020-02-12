男涉散布衛生紙將缺貨假訊息 調查局約談到案

（中央社記者蕭博文台北12日電）調查局表示，網路近期謠傳「紙廠及衛生棉無漿可用將缺貨，建議儘速囤貨」等不實訊息，今天已約談涉嫌散布的某紙漿貿易商陳姓男員工到案說明，全案將依社會秩序維護法究辦。

調查局新聞稿指出，經追查「衛生紙之亂」，確認近期於網路媒體謠傳的LINE群組不實訊息，包括「因武漢肺炎船運公司不靠港，亞洲航線將全面停擺，紙廠及衛生棉無漿可用將缺貨，建議儘速囤貨」及「因荷蘭罷工及原計出貨之數千噸紙漿亦全數延宕」均由陳姓男子散布。

新聞稿表示，台北市調查處今天已通知陳姓男子到案說明，證實他確有散布不實訊息情事，全案將依社會秩序維護法究辦。

調查局指出，2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情日益嚴峻，對民生經濟已形成潛在衝擊，台灣即因網路謠傳衛生紙、尿布等民生物資即將缺貨的不實訊息，導致民眾赴賣場搶購囤貨等亂象。

新聞稿最後提到，調查局假訊息防制中心為穩定民眾對疫情不安情緒，並防止有心人士刻意炒作，已迅速針對「衛生紙之亂」假訊息源頭進行查處，並持續依法針對有引發社會動盪之虞的不實訊息，積極溯源查辦，呼籲民眾勿轉傳不實訊息，以免誤蹈法網。（編輯：戴光育）1090212