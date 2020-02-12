男網路留言酸韓國瑜 警送辦法官不罰

（中央社記者陳朝福高雄12日電）高市一名林姓男子在網路留言稱高雄市長韓國瑜「鬼混」等言論，被高市警方依社維法移送。法官以是個人主觀政治性評論為主，並未有虛構具體事實之情，裁定不罰。不服可抗告。

移送此案的高雄市警察局湖內分局今天表示，去年8月間，新北市中和警分局於網路巡邏時發現相關言論，查出林男設籍高市湖內區而共同偵辦，並以當時為選舉期間恐影響選舉公平性，依涉嫌違反社會秩序維護法移送。

橋頭地方法院岡山簡易庭審理，警方於網路巡邏時，在批踢踢實業坊看板HatePolitics（政黑板）發現「專心市政已經變笑話了」、「也就是說他多忙多累都鏡頭下表演給你看而已、事實上這個市長就是在鬼混」等言論，足以影響選舉公平性；林男坦承張貼，認定行為散布不實謠言及影響公共安寧，依社維法移送裁處。

岡山簡易庭審理後裁定不罰，理由為所謂散布者，是散發傳布於公眾之意，即行為人須於主觀上基於將明知為不實事實散發傳布於公眾目的，並於客觀上先以語言或文字等意思表示將不實事實捏造以謠言呈現，再以語言或文字等傳播方式將謠言散發傳布於公眾，且謠言內容足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，而有影響公共安寧情形。

裁定書表示，林男於警訊時坦承張貼留言，但否認有散布謠言行為，是依據記者跟拍所為的發言，且為可受公評之事。

裁定書指出，審理林男留言內容，僅為針對個人從政表現的政治性評論，應屬憲法保障言論自由範疇，且對於特定政治人物施政的討論及批判，屬公共事務內容，確為可受公評之事，內容以個人主觀政治性評論為主，並未有何虛構具體事實之情。

裁定書也表示，內容縱然有所偏頗或具批判性，也難認有何散布謠言行為，而移送機關也未舉證留言內容，有造成使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，及影響公共安寧程度的情形，裁定不罰。如不服裁定可提抗告。（編輯：戴光育）1090212