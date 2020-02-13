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宜蘭縣議員賴良洲涉賄選 二審逆轉判無罪

最新更新：2020/02/13 12:11

（中央社記者劉世怡台北13日電）宜蘭縣議員賴良洲被控107年中秋節期間送水果禮盒行賄選民，一審遭依選罷法判3年徒刑，褫奪公權5年，經上訴，二審台灣高等法院今天認定罪證不足，改判無罪。全案仍可上訴。

本案緣於，檢方起訴指出，賴良洲民國107年參選宜蘭縣議員，於當年9月11日赴3名選民家分別送上水果禮盒行賄，賴良洲當年11月24日當選議員；一審宜蘭地方法院去年8月15日依違反選罷法判賴良洲3年有期徒刑，褫奪公權5年。賴良洲後來遭停權。

賴良洲不服判決提起上訴，主張自己沒有行賄犯意，是因經營殯葬事業關係，每年中秋、農曆新年均會送禮給親友、地方仕紳、曾服務的喪家等作為答謝，並爭取支持介紹業務推廣及祝賀佳節愉快；收下水果禮盒的這3人，分別為剛服務過的喪家、長期配合殯葬業務的鷹架業者以及多年朋友。二審由台灣高等法院受理，今天宣判。

民事部分，宜蘭地檢署對賴良洲提起當選無效之訴，宜蘭地院去年8月底認定，賴良洲在中秋節期間贈送價值新台幣240元的水果禮盒給3名選民時，有順帶提到「拜託支持」等話語，但尚不足認定有交付賄賂之意，並足以動搖3名選民的投票意願，而成立有對價關係；檢方舉證不足，不符當選無效的要件，予以駁回，判賴良洲當選有效。案件上訴二審中。（編輯：李錫璋）1090213

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