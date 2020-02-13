男助女赴美買精生子 一審獲判無罪

（中央社記者蕭博文台北13日電）趙姓男子被控仲介許姓女子到美國買精生子，並收取1萬美元報酬，檢察官依人工生殖法起訴。士院認為，查無趙男替許女與精子提供者間媒介訂約的事證，今天判決無罪。

士林地方法院新聞資料指出，趙男自民國101年起在網路刊登前往美國進行人工生殖的相關訊息，許女103年間與趙男洽談後，在趙男協助下飛往美國就醫。

許女從精子銀行網站挑選他人精子，並與自身卵子結合受孕後，於104年間在台灣產下1子1女，前後共支付1萬元美元給趙男。

士林地檢署檢察官認為，趙男涉嫌違反人工生殖法第31條意圖營利從事生殖細胞、胚胎之居間介紹規定，將趙男提起公訴。

許女到法院證稱，與趙男約定的服務內容是由趙男尋找美國當地醫師，她選定後趙男才幫她跟醫師牽線，另提供安排美國食宿、機場接送、陪同去診所、翻譯等服務。

許女還說，沒開出想要的身高、體重及國籍等精子提供者條件或價錢，也沒要求趙男幫忙搜尋，整個過程都是自己上網選擇的，在精子銀行找到喜歡的精子後，付款給精子銀行，再將號碼交給醫師，一切都是她自己選擇，趙男沒有參與這部分。

一審認為，趙男所為只有提供許女醫師名單、精子銀行網址及安排後續聯絡與至美國食宿事宜，未見趙男為特定診所醫師或精子提供者與許女間有媒介訂約，並就此約定給予報酬的情事。

一審還指出，許女證稱自己有上網搜尋、瀏覽精子銀行，診所醫師也提供相關精子銀行網站讓她挑選，因此難以認定趙男與提供精子者及許女間，有何接洽、磋商價格等媒介訂約的行為。

此外，一審認為，卷內無資料可證明趙男與診所及精子提供者間有契約或金錢往來，而為該診所及精子提供者媒介許女簽訂購買精子契約，不符人工生殖法第31條中「居間介紹」的構成要件，因此判決無罪，仍可上訴。（編輯：李亨山）1090213