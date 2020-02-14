撞消防水箱車致1死4傷 肇事駕駛有酒精反應

高市水箱車13日出勤時在鳳山區與拖車發生擦撞，水箱車翻覆，造成車內5人受傷，其中1人到院前無呼吸心跳（OHCA），1人意識不清，另3人肢體擦傷，均送醫。（高市消防局提供）中央社記者陳朝福傳真 109年2月13日

（中央社記者陳朝福高雄14日電）張姓男子駕駛拖車昨晚與高市消防水箱車擦撞，造成水箱車翻覆及車上5名消防員1死4傷重大車禍。經警方酒測，張男有酒精反應，但通過觀測表3項測試，今天依過失致死罪嫌送辦。

高市消防局鳳祥分隊這輛水箱車與5名消防隊員，昨晚近10時出勤趕往鳳山區頂圃街，不料出門約400公尺途中，在鳳山區鳳頂路和過埤路口與張男駕駛拖車發生擦撞，水箱車翻覆，造成車內5人受傷。

事發後，高市消防局獲報出動五甲、高桂、鳳山及特搜中隊等7個分隊的17車共42人前往搶救，利用千斤頂將壓在車下的5名消防員救出，分別送往3家醫院搶救。小隊長馮永昌到院前無呼吸心跳（OHCA），經院方搶救無效宣告不治，賴姓隊員意識模糊昏迷指數3，在加護病房搶救中，另3人肢體等多處擦傷。

轄區高市鳳山警分局初步調查，張男是運貨司機，有10多年的拖車駕駛經驗，昨天下午喝1杯保力達後，晚間駕駛拖車送貨途經過埤路西向東方向行駛，在鳳山區鳳頂路、過埤路口，疑有橋墩擋住視線，未發現消防水箱車，且沒看見警示燈和聽到鳴笛聲，直接撞擊水箱車。

張男初步供稱，沒有聽到消防水箱車鳴笛聲，因前方綠燈直行約以時速50公里行駛，看見消防水箱車已來不及剎車撞上。

警方對張男實施酒測，有酒精反應，酒測值0.06毫克，雖未超過法定值也通過觀測表3項測試，今天將相關筆錄隨案依過失致死罪嫌送辦，並進一步釐清肇事責任。

殉職的馮永昌警校畢業後，即到高雄縣、市合併前的高雄縣消防隊服務至今，已有27年的服務資歷，曾參與八八風災和八一氣爆等救災任務，平時熱心助人，熱愛消防工作，與同事相處融洽，傳出不幸消息後，打火弟兄十分不捨，臉書（Facebook）也湧入大批留言祝一路好走，並集氣祈願傷者平安，也稱許馮永昌是「永遠救難英雄」。（編輯：葉俐緯）1090214