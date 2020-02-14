轉傳東勢武漢肺炎假訊息 警方移送3人

（中央社記者趙麗妍台中14日電）武漢肺炎疫情延燒，台中市有民眾張貼疫情假訊息，指稱有婦人自中國大陸返台，未自我隔離，已被相關單位逮捕，台中市政府警察局東勢分局偵辦傳訊3人，訊後依法移送。

武漢肺炎疫情延燒，有民眾在通訊軟體上張貼轉傳訊息，指稱「台中市東勢區1名婦人自中國返台沒有自我隔離還作生意，被相關單位逮捕，全家被隔離觀察」「老闆娘已確診隱瞞情勢繼續做生意，現在已經被強制隔離」，不實疫情訊息，導致人心恐慌。

台中市衛生局查證後，證實為不實訊息，當事人也向警方報案並提告，東勢警分局追查散布不實謠言者，連夜偵辦2小時掌握對象，陸續傳訊3人到案說明。

3名張貼轉傳假訊息者，其中1人指稱，因憂心疫情擴大，才會想出透過張貼訊息的方式，希望提醒大家注重防疫工作，別讓疫情擴散，未料「一片好心」卻不慎觸法，相當後悔。另2人則說，網路訊息傳來傳去也分不出真假，不知道轉傳了假訊息。

警方偵訊後，依照妨害名譽、傳染病防治法等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，並呼籲民眾對於不實疫情切勿張貼、散布，避免不實訊息造成恐慌。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。（編輯：黃世雅）1090214