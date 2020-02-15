躲武漢肺炎 詐騙集團返台警逮6人

（中央社記者程啟峰高雄15日電）詐騙集團仿效「廣西南寧吸金案」手法吸金，成員為躲2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情近期紛返台，被警方盯上，6名成員日前落網，刑事局南部打擊犯罪中心今天宣布破案。

刑事警察局偵八隊（南部打擊犯罪中心）表示，落網6人都是詐騙集團台籍幹部，但並非居家檢疫對象。他們見武漢肺炎疫情在大陸有延燒跡象，農曆春節前先後返台避風頭，等疫情趨緩後再赴大陸。

偵八隊第四隊經半年來布線，會同新北、台南警方組成專案小組追查發現，11日持新北檢方搜索票，分別在新北、桃園及台南市逮捕陳嫌等6人，查扣手機、筆記型電腦、SOP手冊、教戰手則、筆記本、大陸銀行存簿、銀聯卡等證物。

檢警指出，這個「假投資真吸金」詐騙集團，廣邀親友免費招待食宿前往廣西觀光，赴陸期間密集遊說被害人投資，佯稱投資人民幣6萬9800元（合新台幣約30餘萬元）申購股份，隔月即可領到高額退佣，且每月另可獲高報酬獲利，誘使被害人投資認購並吸收下線。詐騙手法與99年間偵破的「廣西南寧吸金案」如出一轍，全案依詐欺罪、銀行法等罪嫌法辦。

偵八隊提醒民眾勿隨意相信標的不明的大陸投資事業，凡以「旅 遊招待」、「洗腦課程」、「辦理申購」、「拉人募資」等傳銷手法，聲稱可年獲高額紅利獎金即為詐騙。民眾有受害上當或接收相關招睞資訊者，可向警方報案檢舉，或撥打165反詐騙專線查證。（編輯：孫承武）1090215