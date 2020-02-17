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嚴查防疫假訊息 警政署專案會議期遏制不法

最新更新：2020/02/17 16:49

（中央社記者黃麗芸台北17日電）台灣出現首例武漢肺炎死亡病例，為強化打擊防疫假訊息散播造謠，警政署長陳家欽今天特地到刑事局召開「查察防疫假訊息專案檢討會議」，指示查處重點、以降低擴散遏制不法。

刑事局統計資料顯示，自1月23日至2月17日止，全國各警察機關已偵辦散布武漢肺炎疫情相關假訊息72件，目前已移送43件、64人。

國內昨天出現首例武漢肺炎死亡個案後，刑事局今天發布新聞稿表示，為避免疫情假訊息以訛傳訛，陳家欽今天下午特別到刑事局召開「查察防疫假訊息專案檢討會議」，除將更密切注意防疫假訊息散播造謠，避免造成社會大眾不安外，也將強化打擊囤積口罩等防疫物資情事。

陳家欽會中表示，針對刑事局近期嚴查速辦散布假訊息疫情、哄抬囤積防疫物資案件，表達肯定與慰勉之意，同時提醒同仁執勤時要注意自身安全防護，保護自已才能保護國人。

此外，陳家欽在聽取刑事局專案報告假訊息查處情形後，指示查處重點及方向，若查獲就立即對外說明，以降低擴散、遏制不法。

陳家欽表示，希望刑事局各外勤大隊全力辦理影響政府防疫工作的不法案件，並呼籲相關地檢署及地院簡易庭能儘速偵處起訴或裁罰，才能立即遏阻與疫情有關的假訊息案件。

世界衛生組織（WHO）在2月11日把武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：李亨山）1090217

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