調查局偵辦疫情假訊息案 2人約談到案送辦

（中央社記者蕭博文台北17日電）調查局今天表示，有2名民眾分別散布林口長庚醫院、新竹遠東百貨公司疫情假訊息，日前已約談到案，訊後以涉嫌違反傳染病防治法移送地檢署偵辦。

調查局發布新聞稿表示，高雄市調查處經桃園地方檢察署指揮，查獲LINE用戶林姓民眾於1月間散布「今天早上我一個朋友轉發他醫生朋友回診林口長庚醫院，傳來的錄音，請大家注意，一定要戴口罩，聽一下」，並傳送一個「長庚遭管制」的錄音檔。

錄音內容指出，目前林口長庚醫院已經開始管制，且在發燒篩檢區有1名疑似武漢肺炎的病患，目前要進入長庚醫院都要戴口罩，且進去可能就出不來，最後還說這波疫情很可能會跟SARS相同。

調查局表示，疾病管制署及林口長庚醫院已澄清為假訊息，經溯源證實內容是由LINE用戶林姓民眾轉貼至LINE群組，已於12日以涉嫌違反傳染病防治法約談到案。

另外，調查局新竹市調查站經新竹地方檢察署指揮，查獲社群軟體IG（Instagram）用戶楊姓民眾以帳號「yuzhen.81」在限時動態張貼與朋友對話截圖。

楊姓民眾張貼的對話截圖顯示：「我媽說她朋友去遠百」、「然後有一個櫃姐把她拉到旁邊，然後拿一個口罩叫她戴」、「對面那個櫃姐剛從武漢回來，但是高層說不能講，不然整個遠百會被封館」等不實訊息。

調查局說，對話截圖遭其他400多名追蹤「yuzhen.81」帳號的IG帳號轉貼，而新竹大遠百已澄清為假訊息，楊姓民眾已於3日以涉嫌違反傳染病防治法約談到案。（編輯：李亨山）1090217