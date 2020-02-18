涉散布確診疫情假訊息 調查局約談2人到案送辦

（中央社記者劉世怡台北18日電）調查局今天表示，有2名民眾分別散布桃園2確診、高雄確診送榮總的疫情假訊息，分別遭約談到案，訊後以涉嫌違反傳染病防治法移送地檢署偵辦。

調查局發布新聞稿表示，臉書張姓網友涉散布「桃園有2例武漢肺炎確診」的不實訊息，並於昨天赴桃園市調查處到案說明，張姓網友供稱消息來源是桃園地區某不知名民眾。

新聞稿指出，高雄李姓市民涉在LINE群組散布高雄「三民區黃○路○號○樓武漢肺炎確診送榮總」及「仁武區仁○路○號有2個疑似武漢肺炎」等不實訊息，並於今天赴高雄市調查處到案說明，他供稱消息來源是不知名網路媒體，後來轉載到LINE群組；2人均以涉嫌違反傳染病防治法分別移送桃園及高雄地檢署偵辦。

調查局指出，今年1月起中國大陸武漢肺炎疫情日益嚴峻，國內陸續確診多起武漢肺炎相關病例，居家檢疫及隔離人數也逐日攀升，已受民眾高度關注，調查局假訊息防制中心為穩定民眾對疫情不安情緒，並防止不實確診疫情影響公共秩序及干擾防治作業，因此針對多起疫情假消息案件進行調查，呼籲民眾審慎閱聽思辨各方消息，切勿人云亦云、轉傳不實訊息，以免誤蹈法網。（編輯：李亨山）1090218