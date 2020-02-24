青峰遭北檢起訴 恩師林暐哲提告違反著作權法

蘇打綠休團後單飛的主唱吳青峰（前）遭前經紀人林暐哲提告指涉嫌違反著作權法，昔日師徒對簿公堂。（中央社檔案照片）

（中央社記者林長順台北24日電）藝人青峰前經紀人林暐哲不滿青峰違反「詞曲版權授權合約」，公開演唱已授權的音樂著作，到台北地檢署提告。北檢認定青峰違反著作權法，今天將他及所屬哈里坤的狂歡公司起訴。

另外，同時被提告的吳青峰母親、哈里坤的狂歡公司負責人廖碧珍，檢方認為她只是掛名負責人，予以不起訴處分。

檢方起訴指出，吳青峰（青峰本名）於民國97年8月間與林暐哲音樂社簽訂「詞曲版權授權合約」，約定自97年10月1日至103年12月31日止的合約期間，吳青峰所創作的詞曲等音樂著作均專屬授權林暐哲音樂社，如果未於合約屆滿前3個月前以書面方式提出反對，合約自動繼續延長1年。

檢方表示，吳青峰於107年10月26日以存證信函通知林暐哲音樂社將不續約，林暐哲音樂社在去年4月2日、4月9日以存證信函告知吳青峰，因為吳青峰未在合約屆滿前3個月前提出反對，合約仍然有效。

檢方指出，吳青峰明知合約仍然有效，竟未經林暐哲音樂社同意或授權，於108年4月12日至9月6日，公開演唱專屬授權林暐哲音樂社的音樂著作，並與哈里坤的狂歡公司利用網路或實體光碟方式重製、散布、公開播送相關歌曲，侵害林暐哲音樂社的著作財產權。

依起訴書所載，林暐哲音樂社認為吳青峰違反著作權的場合和歌曲，分別是在大陸湖南衛視、7-11高雄啤酒音樂節、澳門金夏遇見愛演唱會、師大附中、新北市貢寮2019國際海洋音樂祭、大陸四川成都潮音節，分別演唱「歌頌者」、「巴別塔慶典」、「太空」、「太空人」、「傷風」等歌曲。

檢方認定，吳青峰違反著作權法第91條第2項、第91之1第2項及第3項、第92條等罪嫌，請法院分論併罰。哈里坤的狂歡公司因實際負責人吳青峰執行業務涉犯著作權法，請法院依法科以罰金刑。（編輯：李錫璋）1090224