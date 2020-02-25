女子在台北地院內詐財 檢方求刑4年

（中央社記者林長順台北25日電）台北市林姓女子因積欠債務，涉嫌變造行政執行署執行命令，在台北地方法院內詐財。台北地檢署今天偵查終結，依詐欺、偽造文書等罪起訴林女，並具體求刑4年。

檢方指出，林女先前分別向曹姓、程姓女子借款1400萬元、800萬元，因無力償還，林女去年7月起在新北市中和住處，以電腦修圖軟體變造林姓同居人的行政執行署台北分署的執行命令，向曹、程詐財。

檢方表示，林女以假造的執行命令向2人訛稱，法院判決1名王姓男子要賠償她2600萬元，王男有房地、資產，可聲請假扣押。2人若願意提供部分擔保金，扣押到王男資產，她可以藉此還錢。

曹、程2人信以為真，去年11月、12月間分別交付新台幣397萬元、150萬元給林女。其中，程女與女兒去年底到台北地方法院交錢給林女以後，察覺有異，向北院黃姓科長詢問後發現受騙，報警處理。

程姓母女隨後與警方合作，打電話誘使林女回到台北地院。警方與北院法警當場以現行犯將林女逮捕。

台北地檢署偵辦後，今天依詐欺、偽造文書等罪起訴，檢察官認為林女多次在台北地院行騙，藐視司法威信、公然挑戰公權力，損害司法信譽甚鉅，向法院具體求刑4年徒刑。（編輯：張銘坤）1090225