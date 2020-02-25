男轉傳大麻可殺肺炎病毒假訊息 遭逮送辦

刑事局偵查第一大隊副大隊長許益祥25日表示，接獲民眾檢舉，指有人在社群網站張貼「大麻可殺死武漢肺炎病毒」圖文，警方查明其為不實訊息，循線查獲北市30多歲謝男，全案詢後將依法移請新北地院簡易庭裁處。中央社記者黃麗芸攝 109年2月25日

（中央社記者黃麗芸台北25日電）刑事局日前接獲民眾檢舉，指有人在IG張貼「大麻可殺死武漢肺炎病毒」圖文，警方經向衛福部查明其為不實訊息，立即循線查獲北市30多歲謝男，供稱是國外友人私訊給他才轉貼。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第一大隊副大隊長許益祥表示，9日接獲民眾檢舉指公開社群網站IG有人張貼疑似國外新聞畫面，且內容含有「WEED KILLS CORONA VIRUS、大麻可殺死武漢肺炎病毒」的文字，刑事局11日向衛生福利部疾病管制署查明其為不實訊息，立即展開調查、偵辦。

根據警方調查了解，涉案者為從事自由業的北市35歲謝姓男子，他日前接獲加拿大友人私訊上述圖文後，未經求證便轉傳至個人IG發布，造成民眾誤認。

警方昨天將謝男通知到案，全案詢後將依違反社會秩序維護法第63條移請新北地院簡易庭裁處。

刑事局呼籲，民眾勿隨意散布、轉傳未經查證訊息，尤涉及武漢肺炎疫情、防疫措施，更應嚴謹以待；且大麻為國內毒品危害防制條例公告查禁的第二級毒品，切勿輕信謠言而不慎觸法。（編輯：張銘坤）1090225