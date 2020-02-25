被控殺妻一審判11年 男二審改認加工自殺

（中央社記者蕭博文台北25日電）新北市蔣姓男子被控以枕頭悶死長期臥病在床的妻子，一審時否認殺人，被依殺人罪判刑11年。二審高院今天開庭，蔣男改口說妻子久病厭世，承認謀為同死加工自殺。

蔣姓男子涉嫌在民國105年12月28日晚間，餵食因不良於行而臥病在床的妻子喝下摻有安眠藥的果汁，再以枕頭強壓妻子口鼻，導致妻子窒息身亡，自己則吞下安眠藥企圖自殺，經兒子發現送醫幸免於難。

一審新北地方法院審理時，蔣男辯稱未殺害妻子。合議庭審理發現，案發當天蔣男曾與妻子的胞姊起爭執，還揚言當晚就要給妻子死；蔣男遺書也提到，因為與妻子胞姊吵架，讓他下定決心帶走妻子。

一審認定，蔣男與妻子胞姊起爭執，並對照顧妻子感到厭煩而驟下殺手，另審酌蔣男罹患糖尿病而行動不便，案發前已存厭世之心，2個兒子也表示不希望父親坐牢，依殺人罪判刑11年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。蔣男今天在兒子陪同下出庭，承認犯下加工自殺罪，表示妻子多次表示活得很累，要他想想辦法，他也不想拖累兒子而欲與妻子共赴黃泉，先前不承認，是擔心兒子內疚。

蔣男的辯護人則說，被害人臥病在床，且患有憂鬱症、厭食症，多次表達輕生之意，蔣男為免連累兒子才決定與妻子同死，屬謀為同死加工自殺，應免除其刑，且本案實屬人倫悲劇，能引起一般同情，也符合情堪憫恕而得減輕其判的規定。

蒞庭檢察官則表示，被告今天才提出加工自殺的新答辯，聲請傳喚被害人胞姊釐清始末；蔣男辯護人則聲請傳喚蔣男的兒子，希望證明被害人早有尋短之意。法官諭知全案3月31日再開庭。（編輯：方沛清）1090225