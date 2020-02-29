通緝13年男子自上海返台投案 北所隔離14天

（中央社記者蕭博文台北29日電）因案潛逃中國大陸的張姓男子昨天自上海搭機返抵松山機場投案，北檢考量張男為居家檢疫對象，以視訊方式偵訊，交由航警發監，台北看守所依規定安排獨居房隔離張男14天。

警方指出，張男並未告知是因中國武漢肺炎疫情，才願意返台投案。據了解，北檢視訊期間，並未詢問張男是否因中國武漢肺炎疫情而選擇返台投案，張男也未說明投案動機。

矯正署官員表示，今年監所已安排獨居房隔離來自大陸港澳的新收收容人超過30人，張姓男子非首例，各監所已按規定處理多時；北檢表示，檢察官確認通緝犯人別後即發監執行，由監所依規定辦理。

張姓男子原為資訊工程師，涉嫌自民國89年起多次侵入他人電腦冒用他人名義及個人資料，再透過網路冒名下單買賣股票，從中牟取不法利益新台幣4萬2500元。

張姓男子95年間被判刑1年10月確定，但未到案服刑，北檢96年發布通緝。

航空警察局台北分局今天表示，張姓男子的友人昨天來電宣稱張男想返台投案，預計晚間9時許，張男會從中國大陸上海虹橋機場搭機返抵松山機場，獲報後隨即通知衛生單位到場協助。

警方指出，張姓男子入境抵達松山機場時，經疾管署機場檢疫人員依中央流行疫情指揮中心訂定檢疫規則，對張男量測體溫並開立居家檢疫通知書。

台北地檢署考量張姓男子自中國大陸返台，為居家檢疫對象，雖無發燒、咳嗽等症狀，仍要求張男留在航警隊部，採用視訊方式偵訊確認人別身分，訊後由航警直接將張男送往台北看守所發監執行。（編輯：張銘坤）1090229