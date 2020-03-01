疫情真訊息假澄清 中國網民抹泥巴戰術

（中央社記者蕭博文台北1日電）調查局今天說，中國大陸網民發現台灣運用媒體澄清假訊息，因此發展出變種手法，針對台灣政府公告的「真訊息」進行假澄清，使民眾誤認公告為假訊息，呼籲民眾提防抹泥巴戰術。

調查局發布新聞稿指出，近期網路社群出現大量與武漢肺炎疫情有關的不實訊息，樣態、規模與散布速率都大幅提升，手法變化多樣。但大陸網民也發現，台灣已用各媒體針對對岸創造的假訊息進行澄清及警告，若套用原模組繼續創造假新聞，誤導成效不彰。

調查局掌握情資，大陸網民現已計畫對台灣政府有關正式公告進行「抹泥巴」作戰，手法包括製作假澄清新聞，即針對台灣政府機關正式公告的訊息，進行「假澄清」，讓正式公告被誤認為大陸網民創作的假新聞。

「抹泥巴」手法還包括故意製造破綻，即針對台灣政府正式公告進行截圖，將其中幾個繁體字竄改成簡體字，再透過假帳號抹黑真訊息為對岸創造的假訊息，一樣達成讓正式公告被誤認為大陸網民創作假新聞的效果。

官員解釋，過去大陸網民所採的假訊息戰術大多是無中生有，抹泥巴戰術則是直接取材台灣官方的正式公告，進行假澄清或製造破綻混淆視聽。

調查局提醒民眾，識別網路資訊時，任何施政措施及防疫訊息，應均以權責機關公告為主，收到來源不明且無法查證的訊息時，即應停止轉傳，也可至政府機關網站查證訊息正確性。

調查局重申，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條已規範散播不實疫情訊息將負刑事責任，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金，呼籲民眾切勿轉傳不實訊息，以免誤蹈法網。（編輯：唐聲揚）1090301