假冒地主過戶土地詐6.6億 刑事局逮4人法辦

刑事局查獲吳姓男子（前中）曾從事土地仲介相關工作，因熟知土地交易流程，遂組成詐欺集團，涉嫌假冒地主與債權人過戶土地抵押變現，遭警方逮捕送辦。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 109年3月2日

（中央社記者蘇木春台中2日電）吳姓男子組成詐欺集團，涉嫌取得土地與身分資料，假冒地主與債權人，到法院假調解後過戶土地抵押變現，初估詐財新台幣6.6億餘元，刑事局循線逮捕吳男等4人訊問後依法送辦。

刑事局偵查第六大隊第四隊今天表示，基隆地檢署於108年1月間受理李姓地主報案，指出收到土地稅單，才發現遭人冒名過戶名下土地，經調查後發現為詐欺集團所為，且在全台犯下多起案件，立即指揮刑事局與南投縣政府警察局刑事警察大隊、法務部調查局基隆市調查站等單位共同偵辦。

辦案人員查出，詐欺集團以47歲吳姓主嫌為首，策劃旗下成員分別冒充被害地主及債權人身分，透過管道取得地主持有的土地與身分證明文件等資料，雙方委託律師具狀向法院聲請民事調解。

歹徒待調解後，持法院的調解文書向地政事務所申請土地過戶，再將土地設定抵押變現。集團自107年7月間至108年5月間，已利用相同手法犯案4件，初估詐欺取財金額達6億6000萬餘元。

警方蒐證完備後，2月24日起連兩天，兵分多路至花蓮縣與宜蘭縣等地，帶回吳姓主嫌等4人偵辦，查扣贓款42萬4000元、手機、存摺、匯款單、房地買賣契約、土地及建物登記謄本等證物，並扣押吳男名下3筆公告現值總計1083萬元的不動產。

辦案人員查出，吳姓主嫌曾因車禍受傷，造成不良於行，曾從事土地仲介相關工作，熟知土地交易流程，由43歲陳姓男子出面透過不明管道，取得被害人的資料，再招募其他人頭犯案。

辦案人員說，除報案的李姓被害人位於新北土城區450多坪的土地遭冒名過戶，損失1億5000萬外；另有被害人在桃園市八德區1400多坪土地，新北市鶯歌區330多坪土地、台中市北區170多坪土地和建物遭集團冒名過戶，損失逾5億元。

警方訊問後，全案依詐欺、偽造文書、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌，將吳男等4人移送基隆地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1090302