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疫情相關訊息 黃珊珊：警局應扮演無聲音的人

最新更新：2020/03/02 20:34

（中央社記者梁珮綺台北2日電）台北市一名劉姓男子昨天路倒不治，一度傳出需自主健康管理，不過，衛生局澄清劉男並非自主健康管理對象；台北市副市長黃珊珊今天說，疫情相關消息應以衛生局為主，警察局應扮演「沒聲音的人」。

黃珊珊下午主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第15次應變會議，接受媒體聯訪時，做上述表示。

武漢肺炎（COVID-19）疫情未見趨緩，一名48歲劉姓男子昨天路倒西區一間超商外，送醫後宣告不治，外傳需要自主健康管理14天；不過，台北市副發言人戴于文表示，劉男並非自主健康管理對象，到院前已死亡，死因有待法醫相驗後才會確認。

對此，黃珊珊表示，任何關於武漢肺炎疫情的消息，基本上以衛生局為主，因居家隔離、居家檢疫、自主健康管理都有其定義，警察局對定義不是那麼清楚。

黃珊珊說，她也已要求警察局，「所有的消息，警察局應該是一個沒有聲音的人，應該把所有狀況通報給衛生局，由衛生局統一對外說明。」

面對媒體質疑衛生局、警察局皆為市府內部單位，訊息卻未能統一，黃珊珊坦言，會對訊息的發布流程進行檢討。

台北市衛生局長黃世傑則說，會加強警方的防疫安全教育宣導。（編輯：陳清芳）1090302

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