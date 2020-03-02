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吳振吉去世享壽77歲 首任移民署署長

最新更新：2020/03/03 09:21
首任移民署署長吳振吉（中）於2月23日去世，享壽77歲。（中央社檔案照片）
首任移民署署長吳振吉（中）於2月23日去世，享壽77歲。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸台北2日電）首任移民署署長吳振吉於2月23日去世，享壽77歲。他曾任基隆市警察局長、航警局局長、境管局局長等職務，被外界視為「扁家軍」，其愛女遇害8年才破案則是一生的痛。

吳振吉為警大43期畢業，一路從一線二基層員警歷練至移民署署長，從事公職約40年，資歷完整豐富，曾歷任基隆市警察局長、警政署航警局局長、境管局局長等職務。

長年被外界視為「扁家軍」的吳振吉，在擔任航警局台北分局長時期，和時任台北市長陳水扁關係良好，直到陳水扁後來當選總統後，吳振吉也從警政署借調到總統官邸擔任內衛室主任，隨後官運一路亨通，職務不斷高升，並成為首任移民署署長。

吳振吉官場意氣風發，卻在民國83年遭遇喪女之痛，當年北市內湖國小發生震驚社會的女老師命案，被害人正是吳振吉的愛女，她在學校停車場遭惡徒殺害，案件偵辦長達8年才破案，時任基隆市警局長的吳振吉一度泣不成聲。

他當時曾表示，「姑息足以養奸，對壞人容忍，就是對好人戕害」。

但隨著2008年政黨輪替，吳振吉當年6月決定申請提前退休，為40年公職生涯畫下句點。（編輯：唐聲揚）1090302

吳振吉小檔案
  • 學歷：
    中央警察大學43期畢業
  • 經歷：
    移民署長
    入出境管理局長
    航空警察局長
    基隆市警察局長
    警政署警監督察
    台北市政府警察局內湖分局長、萬華分局長、北投分局長
    台北市政府警察局交通大隊大隊長
    台北市政府警察局城中分局副分局長、中山分局副分局長
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