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拐殺遊民詐領保險金 男子判14年確定

最新更新：2020/03/03 11:47

（中央社記者林長順台北3日電）新北市淡水民宿業者李憲璋涉嫌夥同女子連上瑩拐殺遊民詐領保險金。最高法院今天依殺人罪判處李男有期徒刑14年、褫奪公權9年，連女有期徒刑8年、褫奪公權9年確定。

判決指出，李男從民國94年起，以每名遊民新台幣3萬元至6萬元不等代價，以仲介工作為由誘騙遊民，進而拘禁，並以遊民的個人資料向銀行開戶詐貸上億元。

判決表示，李男於96年為解決數千萬元的負債，安排連姓女友與梁姓遊民假結婚，由同夥陪同梁姓遊民前往中國黃山旅遊，並趁隙將梁男推下山摔死。連女事後以配偶身分申請理賠，保險公司發現有異，拒絕理賠。

全案經士林地檢署依殺人罪起訴。法院一審判李男無期徒刑、連女11年徒刑，二審改判李男20年徒刑、連女10年6月徒刑。更一審再改判李男無期徒刑、連女10年6月徒刑。

更二審時，法院認定，全案已逾8年未能判決確定，依刑事妥速審判法規定減刑。李男被依殺人罪及偽造文書等罪判17年徒刑，連女判8年徒刑。

最高法院今天將李男涉嫌偽造文書罪部分發回更審，殺人罪部分駁回上訴，李男14年徒刑、連女8年徒刑確定。（編輯：方沛清）1090303

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