文山分局合併風波 警政署：人事案暫緩防疫優先

（中央社記者劉建邦、梁珮綺台北3日電）台北市文山一、二警分局合併案遭議員質疑，傳市長柯文哲與警政署槓上後，讓警界人事案卡關。警政署今天表示，配合武漢肺炎疫情防疫，目前暫緩高階警官人事案。

北市文山一、二警分局合併案日前遭民進黨台北市議員簡舒培批評，柯文哲不顧民意執意合併，柯文哲因分局合併案，指責並要求市警局長陳嘉昌盡快辦理，事後傳出影響高階警官人事案。

對此，警政署表示，各警察機關重要警職調整時機，都以穩定治安為優先考量，考量各警察機關現階段全力投入配合政府的武漢肺炎疫情防疫工作，先暫緩處理相關人事案，後續依正常程序綜合考量。

警政署過去發布重要警官人事案，每半年檢討一次，且考量高階警官屆齡退休等原因，發布時間都落在每年一月、7月。

警政署表示，人事案以通盤考量為主，並以人選的品德操守、工作績效、職務倫理及內外勤職務歷練等為原則。依往例，警政署會提前與地方首長洽談警局長人事，進行綜合考量後才提人選，目前以防疫為優先，人事案作業都暫緩。

另外，北市文山一、二警分局合併案目前狀況。警政署指出，正審慎研議，會綜合評估包含地區治安、交通狀況與居民意見，並在區域平衡及社區安全的前提，尋求最佳對策。北市警局表示，已回報警政署，經警政署回函後，會依相關規定程序報北市府核辦。

台北市副發言人黃瀞瑩表示，文山一、二警分局合併案在市長室會議列管許久，目前由副市長黃珊珊負責，黃珊珊最近積極拜訪里長、基層員警及民眾，聽取民意。（編輯：李亨山）1090303