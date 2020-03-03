男假傳疫情失控遭辦 刑事局再查境外3案

（中央社記者黃麗芸台北3日電）台中26歲張男日前在巴哈姆特論壇轉傳「疫情失控，台北派軍隊鎮壓」假訊息，刑事局昨天將他傳喚到案送辦；同時，另查出3案中國大陸網友在國內媒體網站和臉書轉發疫情假訊息。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第四大隊大隊長林志誠表示，台中張男於2月27日在巴哈姆特論壇轉發散布「疫情失控，台北派軍隊鎮壓」的圖文假訊息。

警方昨天將張男傳喚到案，他供稱是從其他社群網站看到截圖訊息才轉傳發文，不知事情如此嚴重。

全案詢後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「散播不實訊息罪」移送台中地檢署偵辦。

刑事局另還偵破3件境外疫情假訊息案，其中，Youtube用戶暱稱「扶龍王─世堅」於二二八連假在TVBS新聞直播平台下留言造謠，內容為「武漢肺炎在台灣超過817例，死亡500例，特別是屏東和台南市重災區」等內容，刑事局清查此用戶所上傳影片片名均為簡體字，且內容影片多與中國大陸有關，研判是境外人頭帳號所為，轉發與事實不符的假訊息。

連假期間還查獲臉書網友散布「台軍方接管台北，蔡當局燒死疫情患者」及「爸爸是民進黨員跟王世堅吃飯，王世堅說目前台灣死了200人確診500人，台北及花蓮是重災」等2則假訊息。

刑事局清查相關帳號後，發現同為境外人頭帳號所為，其利用「Tang Jiachang」、「楊昕」、「RuiliangZhu」及「吳潚昌」等人頭帳號進行散布，請民眾勿信及轉傳。

警方進一步追查臉書帳號「楊昕」的貼文，其於2月28日同步轉貼中國大陸知名博主「孤烟暮蟬」的微博貼文，內容為「從去年6月以來，灣蛙的網軍就沒就消停過，現在是以其人之道還治其人之身罷了，我們就還是民兵而已」等語，從中發現境外各類人頭帳戶彼此串連。

刑事局研判，近日接連數起境外假消息均為中國大陸網軍及有心人士試圖影響台灣國家安全及防疫工作所為，呼籲民眾切勿任意散播、轉傳，以免觸法。（編輯：張銘坤）1090303