性侵假釋犯逃逸落網 服滿殘刑25年且不得再假釋

花蓮53歲性侵假釋犯歐力源（戴安全帽者）2日破壞電子腳鐐脫逃，3日中午現蹤高雄、屏東等地，警方下午循線在岡山、燕巢交界處成功逮人，由高雄市刑警大隊先押回初步偵訊。中央社記者陳朝福攝 109年3月3日

（中央社記者陳朝福高雄3日電）昨晚破壞電子腳鐐逃離花蓮住處性侵假釋犯歐力源開車至台北另涉搶案。今天上午現蹤高、屏，下午近4時落網。歐男脫逃不到24小時回籠，未來要服滿殘刑25年，且也不能再假釋。

法務部保護司副司長林嚞慧指出，歐男脫逃後，花蓮地檢署專責的觀護人已通報，由矯正機關啟動撤銷假釋並報請檢察官核發殘刑指揮書，歐男歸案將面臨殘刑25年刑期，且服刑期間不能再假釋。以他已53歲，服刑期滿出獄已近八旬。

花蓮地檢署受保護管束人歐姓男子2日晚間破壞電子腳鐐逃離花蓮住處，開車至台北另涉搶案。3日上午現蹤高、屏，下午近4時落網。（花蓮地檢署提供）

歐男逃逸昨晚脫逃後，今天凌晨2時多又在北市大同區環河北路持刀行搶檳榔攤，得手新台幣5000多元。之後駕駛墨綠色自小客南下逃逸。高雄市警局刑警大隊中午接獲台北、花蓮警方通報，會同轄區幾個各分局加強國道線上攔查。

警方依車輛辨識系統，發現歐男中午近11時先出現在橋頭區，隨後往北行駛至岡山區轉上國道1號南下鼎金交流道，轉往國道10號再轉往國道3號至屏東九如交流道，下國道後進入屏東市，隨即再開往高雄逃竄。

歐力源陸續現蹤大寮、小港，警方透過車輛辨識系統和國道ETC監控點，陸續清查他經國道1號中正交流道往北至岡山段後下交流道，直到下午3時多未再有相關訊息回報。

高市刑大與岡山警分局研判歐力源駕車滯留岡山地區，出動多組警網追緝，在下午近4時在岡山、燕巢的交界處將他逮捕上銬帶回高市刑大偵訊。初步清查歐男在高、屏未犯案，只涉及今晨北市搶案，經協調後先由高市刑大偵訊，隨後由北市刑警大隊偵三隊押回台北偵辦及解送歸案。

歐力源86年涉劫財劫色，依懲治盜匪條例等罪遭判無期徒刑，106年獲假釋。由於評估再犯機率高，因此實施科技設備監控，每晚10時到翌日上午5時多不得離家外出。但昨晚9時55分發現電子腳鐐出現異常訊息，隨即通知轄區派出所，花檢觀護人會同轄區員警前往歐男住家查看，發現電子腳鐐遭破壞。（編輯：孫承武）1090303

花蓮地檢署受保護管束人歐姓男子2日晚間破壞科技設備監控（俗稱電子腳鐐）後逃離住處，3日凌晨2時許，歐男逃逸至台北市大同區犯下搶奪罪嫌，檢警全力追捕中。（花蓮地檢署提供）中央社記者李先鳳傳真 109年3月3日