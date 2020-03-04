北巿夜店殺警案 曾威瑾判刑10年通緝到案

（中央社記者黃麗芸台北4日電）喧騰一時的北市夜店殺警案，其中被判12年的周譽騰1日通緝到案。台北市警察局刑事警察大隊今天宣布，昨天再逮獲被判10年而潛逃遭通緝的曾威瑾，上午解送台北地檢署執行發監。

眾所矚目的北市信義區夜店殺警案，最高法院去年3月間駁回蕭叡鴻等57名被告上訴，全案部分確定。但被判刑12年的周譽騰未報到服刑遭通緝，警方1日緝獲後，移送北檢發監。

其中，涉案的曾威瑾遭判處有期徒刑10年，但因拒不到案執行，於去年10月被北檢發布通緝在案，由於他遭通緝後竄逃於雙北地區，且疑持有槍械，恐對民眾安全造成極大危害。

市刑大今天召開記者會宣布，經和市警局文山第一分局共組專案小組偵辦，今年2月3日得知曾威瑾藏匿於北市中山區民族東路的處所時，首先查獲協助其逃亡的陳姓女友和洪姓友人持有毒品，同時起獲改造槍彈。

經循線追查，於昨天在北市中山區北安路將曾威瑾查獲到案，全案詢後於今天上午將他解送北檢執行發監，同時持續調查曾威瑾持有槍械及其逃亡期間其他人等涉藏匿人犯等罪嫌。

全案緣於曾威豪、劉芯彤在民國103年9月13日凌晨，在台北市松壽路一家夜店與安管人員發生衝突，事後蕭叡鴻糾眾前往尋釁鬥毆；員警薛貞國得知後到場處理，遭曾男等「中山好青年」群組成員圍毆致死。

台灣高等法院106年12月28日針對曾威豪等68名被告做出二審判決，曾威豪等40人被依聚眾鬥毆致人於死罪判刑，其中曾威豪判刑10年，劉芯彤判刑9年，另28人則以在場助勢罪判刑。目前此案仍有7人在逃。（編輯：方沛清）1090304