男子勒斃女友運屍尋短 判刑12年定讞

（中央社記者蕭博文台北4日電）莊姓男子與女友起口角，失控將對方勒斃，事後載遺體行經國道發生事故，全案曝光。二審依殺人罪判處莊男12年有期徒刑，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

判決指出，莊姓男子與李姓女子為同居男女朋友，李女因罹患重鬱症，情緒不穩定，又因常與網友外出及花費過鉅等因素，與莊男發生爭執。

民國107年7月18日下午4時許，莊男載李女投宿台中市一家汽車旅館，翌日李女因不滿旅館的早餐，與莊男發生口角。莊男情緒失控，徒手掐住李女頸部，發覺對方未斷氣，又持毛巾纏繞李女頸部，再以雙手勒緊致李女窒息身亡。

107年7月19日晚間7時許，莊男將李女的遺體放置轎車行李廂後開車外出，途中吞服李女生前看病取得的精神科藥物疑欲輕生，但隔日醒來發現自殺不成，再度駕車上國道六號愛蘭交流道往台中方向行駛，因精神不濟擦撞護欄導致輪胎破損，車輛因而停在高速公路交流道上，莊男疑因畏罪直接跳下高架橋受傷。

警方獲報到場將莊男送醫，並將莊男的轎車拖回國道警察大隊，警方發覺車輛內有腐敗臭味，打開行李廂才發現李女遺體，通報台中地檢署檢察官調查。

一審台中地方法院審酌，莊男一時情緒失控，勒斃被害人，釀成家屬無法彌補傷痛，依殺人罪判處莊男10年2月徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理。二審認為，一審判刑過輕，考量莊男造成被害人死亡，並致被害人家屬痛失至親，內心煎熬甚鉅，釀成無可彌補的傷痛，若非警員發現，被害人將難見天日，犯後又未與被害人家屬達成和解，改判刑12年。

莊男上訴第三審，最高法院認為，二審判決並無違法，日前駁回上訴定讞。（編輯：李亨山）1090304

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