徐國勇：非法移工依法處理 將推擴大自行到案

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）內政部長徐國勇今天到桃園市慰勞消防弟兄，他表示，內政部對於非法移工，計劃再次推動鼓勵自行到案的方式，但法律就是法律，一切依法處理。不過防疫工作仍是目前最優先順序。

徐國勇下午到桃園市政府消防局，慰勞鑽石公主號相關執勤同仁，對於記者詢問，台北市長柯文哲主張在防疫期特赦非法移工，徐國勇表示，內政部還是推動「擴大自行到案」專案，這樣的方式在去年實施過，有9000多人自行到案效果非常好，內政部會再次推動，讓想返國的失聯移工自首報到。

徐國勇指出，防疫工作是現在最緊急的，必須把所有力量集中在防疫上，內政部也會要求經常協助取締失聯移工的移民署、海巡署及憲兵等，把防疫工作當成最優先，所以內政部會透過「自行到案」專案，提供自行到案免收容或罰款降到最低的鼓勵措施，這才是現階段內政部要做的事。

記者又問，台灣國際勞工協會請願，希望給予無證移工合法身分。徐國勇說，「法律就是法律」，一切依法處理，內政部都會做相關的規劃，但法理情不能打破，所以內政部特別強調「自行到案」專案，相信會有相當的成果。（編輯：李錫璋）1090304