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詐領國旅秋冬補助 台東查姓旅社業者遭法辦

最新更新：2020/03/06 13:14

（中央社記者盧太城台東縣6日電）觀光局推出「擴大國旅秋冬旅遊住宿」補助，為台東觀光注入活水，不過有不肖旅社業者收購身分證偽造住宿紀錄，台東地檢署今天將查姓旅社負責人予以10萬元具保候傳。

交通部觀光局去年推出「擴大國旅秋冬旅遊住宿」補助，台東縣調查站接獲檢舉，台東縣成功鎮某旅社涉嫌詐領補助。

調查站人員調查，查姓旅社負責人以發給400元或200元夜市抵用券為代價，向民眾收取身分證，再填載不實住宿紀錄，接著向台東縣政府申領住宿補助。

台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，專案人員調取旅社申請補助文件及住宿旅客名單資料交叉比對分析，確認有詐領補助之嫌，調查站人員於昨日持法院核發搜索票至旅社搜索，扣得相關資料，並傳訊當人頭的民眾。

黃榮德表示，部分民眾坦承涉詐欺未遂、偽造文書等罪，並繳回不法所得3200元，檢察官考量僅獲取微薄利益，且素行良好給予緩起訴處分。查姓負責人也坦承犯行，予以10萬元具保候傳。

黃榮德表示，專案人員研判這非個案，目前擴大清查是否有相同詐領案件。

黃榮德表示，日前甫公布武漢肺炎防治及紓困振興特別條例，值此防疫期間，政府為振興國內觀光旅遊正規畫相關補助措施，呼籲民眾旅遊休憩有益身心，應確實符合規定才據以申請補助，切莫貪圖小利而誤觸法網，若有民眾提供身分資料供業者不實申報補助者，也請儘速向台東縣調查站聯繫，共同揪出不法業者，維護國內觀光產業及資源。（編輯：陳俊碩）1090306

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