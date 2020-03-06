畜試所黑水虻計畫推手偷吃人妻 採玉米當通姦暗號

農委會畜產試驗所新竹分所率先推動黑水虻養殖技術的梁姓應用者，遭爆偷吃人妻，經女方丈夫提告，一審被依通姦罪判處有期徒刑8月，得易科罰金，可上訴。圖為新竹分所外觀。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 109年3月6日

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）農委會畜產試驗所黑水虻養殖技術應用重要推手梁姓博士爆出偷吃人妻，多次與方姓女子以「採玉米」等暗號邀約通姦，經女方丈夫提告，一審被依通姦罪判處有期徒刑8月，得易科罰金。

畢業於昆蟲系的梁男，民國99年高考分發至畜產試驗所新竹分所任職助理研究員多年，在搜集有機資源物質循環相關資料時，發現黑水虻幼蟲可吃廚餘、畜禽糞等生物特性，投入黑水虻養殖試驗，是所內率先推動黑水虻養殖技術應用者，並促成黑水虻養殖技術移轉授權廠商，推動循環農業相關計畫。

梁男職場專業表現備受肯定，私領域卻爆出婚姻出軌偷吃人妻方姓女子，方女任職公司因租用位於苗栗縣西湖鄉畜試所新竹分所場域，兩人業務雖無往來，但過從甚密。

根據苗栗地方法院判決書指出，梁男99年8月結婚，106年9月離婚，於婚姻存續期間，明知方姓女子為有夫之婦，仍基於通姦及相姦犯意，多次與方女發生性行為，案經梁妻與方女丈夫提告妨害婚姻，苗栗地檢署偵查起訴，法院採認梁男犯通姦罪3次，應執行有期徒刑8月，得易科罰金，可上訴。

法官根據方女證述，與梁男自100年起至106年底，多次發生性行為，「次數已多到無法計算」，地點遍及梁男試驗栽種的玉米田旁溫室、辦公室圖書館、廢水辦公室等。

方女出示雙方Line對話截圖證稱，梁男傳訊息邀約「採玉米」、「看書」、「抓蝦」、「看南瓜」都是指要發生性行為，105年某日，梁男發燒請假在家休息，也傳訊息問「想試試38.5度的感覺嗎」；梁男則辯稱，僅對其中3次稍微有點印象外，其餘部分已無印象。

法官審酌被告為有婦之夫，且明知方女為人妻，仍於雙方婚姻關係存續中與對方通姦及相姦之行為，侵害自身妻子與對方丈夫之配偶權，並造成心理創傷，迄今未達成和解並賠償所受損害，採認梁男所認犯通姦罪3次而為判決。

農委會畜產試驗所主秘程梅萍今天接受中央社記者電訪指出，新竹分所先前得知梁男相關情事，當事雙方已進入司法程序，分所於107、108年先予以考績乙等，並通報政風系統，考量梁男因行為不檢，影響機關聲譽，將開考績委員會討論懲處，不排除送交公務員懲戒委員會議處。（編輯：張銘坤）1090306