院檢合力防疫 通緝犯歸案零缺口

（中央社記者劉世怡台北6日電）法務部今晚指出，因應流行疫情期間通緝犯歸案方式，與司法院共同召開院、檢、警、調等因應會議，備妥應變及防疫措施，不容防疫缺口產生。

法務部新聞稿指出，因應流行疫情期間通緝犯等人犯歸案方式，日前已邀集檢、警、海巡署、移民署及矯正署等機關研商自中港澳等地入境通緝犯的歸案方式，基於防疫優先，律定以「遠距訊問」為人犯歸案處理原則，各地檢署應檢視署內空間及動線，妥善規劃適當的訊問處所、解送進出路線及適當拘留空間，以降低群聚感染風險，各機關相互協調並落實通報機制，共同把關防疫。

新聞稿指出，為進一步因應通緝犯歸案後，檢察官及法官後續偵審的應處，法務部後來與司法院共同邀集院、檢及司法警察等機關，研商防疫期間通緝犯等人犯歸案事宜相關會議，就檢察官、法官訊問具感染風險的被告，得視實際狀況，採行遠距訊問、就地訊問或解送至院、檢等方式處理。

此外，人犯於訊問完畢後為避免解送監所而發生群聚感染的風險，非有羈押的必要，應審酌是否依法予以具保、責付或限制住居；諭知責付時，不宜責付予司法警察，應協請司法警察將其送至隔離或檢疫處所，等隔離或檢疫期滿後再行傳喚到庭。

各院、檢、司法警察及矯正等機關設置各聯繫窗口等事項達成共識結論，供各相關機關遵循辦理。

新聞稿提及，基於政府一體，防疫視同作戰，法務部以「料敵從寬，禦敵從嚴」的態度，結合司法院及檢、警等機關，做好相關防疫準備，合力展現應變效率及決心，共同嚴陣以待，全力固守防疫陣線，維護出入機關人員及案件當事人的健康。（編輯：張銘坤）1090306