中國疫情嚴峻 通緝犯剩3個月期滿仍返台投案

（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義地方法院1名毒品案通緝犯黃姓男子，已逃亡19年9個月，通緝20年即將期滿，在武漢肺炎疫情嚴峻時，於2日從中國大陸廈門返台主動投案，地院認有逃亡之虞，依法羈押。

嘉義地方法院庭長兼發言人洪嘉蘭今天表示，黃男為違反麻醉藥品管制條例的通緝犯，民國89年間，因涉嫌運輸毒品安非他命遭起訴，地院審理時，黃男逃亡未到案，地院發布通緝，通緝追訴期20年，至今已逃亡19年9個月，剩3個月通緝期滿。

洪嘉蘭指出，黃男於今年3月2日從中國返台投案，經航警局逮捕後，送嘉義地方法院進行訊問後，認為有逃亡之虞，依法羈押。

洪嘉蘭說，黃男即將通緝期滿主動自中國地區返台投案，因可能存在的防疫風險，因此，訊問、押解過程均嚴陣以待。

洪嘉蘭表示，嘉義地方法院於2樓陽台戶外空間設置臨時法庭，黃男到院時，隨即測量體溫確認無發燒，並穿上手術防護衣、口罩、護目鏡，到場審理法官、書記官、法警均全程穿著相同防疫裝備。押解人犯至看守所，全程仍穿著相同防疫裝備。

洪嘉蘭指出，依相關防疫規定，黃男自中國地區返台，於入境時，經測量體溫雖無發燒症狀，依現行防疫規定原應進行14日居家檢疫，不過，因同時具有通緝犯身分，航警局依法逮捕後，送嘉義地方法院訊問。（編輯：黃世雅）1090306