中科院大樹院區火警 疑搬運火藥過程磨擦所致

（中央社記者陳朝福高雄7日電）中山科學研究院大樹院區火警意外，大樹廠廠長施佳男今天表示，是在例行性飛彈推進器製程燃燒所致，目前製程停工配合調查。高雄市勞檢初勘疑搬運過程產生靜電或磨擦造成意外。

施佳男接受中央社記者電話採訪做上述的回應。

他指出，受傷的4名員工非軍職人員，昨天是在例行性飛彈推進器製程中發生燃燒所致，目前製程停工將配合檢調單位釐清肇事原因。他說起火的現場製程主結構並沒有太大受損，所有製程仍要以安全為優先考量，才能復工。

他表示，中科院大樹院區會全力配合勞檢單位調查。

中科院今天發布新聞稿指出，2名輕傷者昨天已出院，另，劉姓及吳姓員工有80-90%面積燒燙傷，國防部協請醫院全力救治受傷員工，並協助家屬處理後續醫療事宜。

經檢視現場廠房結構無損，部分設備損壞可修復；夜間作業係屬白天無法完成的連續性作業，現場作業人員皆有保險。

大樹院區昨天立即停工做好災後損害控管，並將查明此次工安意外原因，擬定精進方案改善後，再檢討復工。

醫院指出，2名重傷者昨晚完成手術，目前在加護病房積極治療中。

高雄市勞動檢查處初步勞檢表示，疑火藥搬運過程和地板產生磨擦所造成的意外，不過確實原因仍將在聯合調查後進一步釐清。（編輯：陳俊碩）1090307