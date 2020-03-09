五股爆炸索賠案 桃市消防局連帶賠償發回更審

（中央社記者林長順台北9日電）五股新興堂香鋪於民國100年發生爆炸案，遭波及的傷者等向肇事者及桃園巿消防局求償。最高法院今天判決桃園市消防局連帶賠償部分發回更審，其餘被告須連帶賠償1053萬元。

判決書指出，位於桃園的萬達公司民國100年間因發生爆炸意外，遭當時的桃園縣消防局要求銷毀煙火。萬達主管擔心專業煙火遭銷毀會有損失，同年4月22日聯絡「新興堂」負責人陳邱隆幫忙找地方藏放煙火，並僱請司機盧錦熹載運。

陳、盧當天下午抵達萬達公司，將大批煙火搬上貨車載滿後出發，預計先到新興堂卸下部分煙火，再送到出租倉庫，卸貨過程中引發爆炸意外，造成陳邱隆、盧錦熹、店內的陳邱隆母親、與開車經過的一名林姓駕駛死亡。

遭爆炸波及的30多名傷者及附近公司，以財產、健康受損，向肇事者及桃園巿消防局求償。新北地方法院一審判決桃園市消防局、萬達煙火、陳邱隆（已歿）及盧錦熹（已歿）家屬，須連帶賠償1727萬2248萬元。

台灣高等法院二審仍認定桃園巿消防局怠於執行職務，應負連帶賠償責任，改判連帶賠償1053萬1212元。

最高法院審理後，認為桃園市消防局與災害發生是否有因果關係須再釐清，撤銷原判決，發回台灣高等法院審理，其餘駁回上訴。（編輯：李亨山）1090309