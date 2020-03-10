彰化鄰長夫妻湖北奔喪受困 可望搭上包機返台

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化縣1名鄰長與陸配妻子前往中國湖北奔喪，卻因封城而滯留當地。鄰長透過電話指出，昨晚接到通知今天可以搭飛機回台灣，他與妻子現在人在機場量體溫，要感謝各界協助。

彰化縣1名鄰長與結婚多年的陸配妻子在1月底前往中國湖北奔喪，3名子女留在台灣由84歲的老母親照顧。不料，夫妻2人因武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情封城，遭滯留當地至今約1個月無法回台。

這名鄰長除向財團法人海峽交流基金會等單位求助外，鄰長住處的里長也向彰化縣長王惠美求助。王惠美日前得知此事，特地前往鄰長住處關心，並詢問有無縣政府可以幫忙的地方。

鄰長今天接受媒體越洋電話聯訪時指出，他與妻子昨晚接到通知，今天可以搭飛機回到台灣，他與妻子目前人在機場，正在等待醫護人員幫忙量體溫，沒問題才能登機，他們正在等飛機，他也要感謝這段時間來自各界的幫忙。

鄰長住處的里長表示，鄰長夫妻受困湖北期間，他每隔2天都會打電話詢問其情形，鄰長夫妻兩人在這段時間，知道外面疫情嚴重，都待在室內不外出，3餐都是請人家送過來，直到今天早上才確定可上飛機。

里長指出，鄰長夫妻昨天晚上才接到通知，今天可以飛回台灣，他聽到鄰長夫妻能回來很開心，因為這段時間大家都很擔心他們，也要感謝來自社會各界的協助。（編輯：戴光育）1090310