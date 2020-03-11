Ncirr網上銀行吸金案 主嫌判刑4年定讞

（中央社記者蕭博文台北11日電）男子陳志標等人藉「Ncirr Bank網上銀行」拉攏民眾投資，宣稱投資報酬率達162.8%至325.04%，吸金共新台幣3154萬元。法院二審判陳志標4年徒刑，最高法院今天駁回上訴定讞。

最高法院新聞稿指出，英國「Ncirr Bank網上銀行」並非經主管機關核准而得經營收受存款業務的銀行，陳志標等6人民國103年間經中國大陸女子馮萍來台招募加入Ncirr網站會員，在台推出Ncirr投資計畫。

陳志標等人在新北市及台南等地分設辦公室為據點，不定期舉辦「NCI私人銀行」投資說明會招攬下線會員，宣稱可領取分紅、業務津貼、管理津貼、領導獎金、卓越獎金等，總計招募會員774人，非法收受存款共計3154萬元。

二審台灣高等法院高雄分院認為，陳志標等人使社會大眾陷入為追求超額高利，棄金融監理機構監管的合法募集資金方法於不顧，對國家金融安全、社會交易秩序及投資人財產保障等造成危害。

二審依銀行法非法經營銀行業務罪，判處陳志標有期徒刑4年，其餘5名被告分處3年至3年8月不等徒刑。

案經陳志標等6人上訴第三審，仍否認犯行，辯稱只是單純投資者；最高法院認為，二審已詳加調查，論斷說明無違經驗及論理等證據法則，量刑也合法，今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1090311