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大麻工廠隱身新北公寓 刑事局攻堅逮人

最新更新：2020/03/11 15:56
刑事局偵查第二大隊第一隊隊長林佑裕（圖）11日表示，警方查獲新北市一名林姓男子涉嫌租用老舊公寓，栽植網購來的大麻種子，5日攻堅偵破，全案依法送辦。中央社記者黃麗芸攝　109年3月11日
刑事局偵查第二大隊第一隊隊長林佑裕（圖）11日表示，警方查獲新北市一名林姓男子涉嫌租用老舊公寓，栽植網購來的大麻種子，5日攻堅偵破，全案依法送辦。中央社記者黃麗芸攝　109年3月11日

（中央社記者黃麗芸台北11日電）新北市一名24歲林姓男子因缺錢花用，利用網購大麻種子和上網查詢種植大麻知識，於新店區租用老舊公寓自行種植、採收，刑事局獲報後於5日攻堅偵破，全案依法送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊第一隊隊長林佑裕表示，日前接獲情報指出，無業的林男涉嫌在新北市新店區租借公寓內種植第二級毒品大麻，成熟後採收大麻花製成成品再販售，租處周遭還傳出可疑氣味。

經報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，刑事局和台北市警察局信義分局、基隆市刑事警察大隊共組專案小組深入追查。

根據調查發現，林男因缺錢花用，便自行上網向國外網站訂購大麻種子，他再上網查詢如何種植大麻等資訊，透過水耕及土耕方式於公寓內栽種大麻，打造成頗具規模的專業大麻種植場，照明設施和鐵架鋪設井然有序，大麻植株生長茂盛。

專案小組見時機成熟，於5日下午持搜索票至林男位於新店區的公寓攻堅，現場逮獲林男，並起獲大麻活株19株、乾燥大麻成品400餘公克、真空封膜機、包裝袋、烘乾設備、種植及製造大麻工具1批。

初估上述查獲毒品價約新台幣60多萬元。

林男供稱，自己種植大麻約3個月，且僅供自用，未坦承有進行買賣行為，全案詢後依涉嫌違反毒品危害防制條例先行解送台北地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1090311

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