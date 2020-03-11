工程師涉藉假標案詐中華電信資金 檢調搜索

（中央社記者蕭博文台北11日電）中華電信蔡姓工程師涉嫌以公司名義承攬標案轉包下游廠商，公司支付的工程款卻回流發包商，而發包商給中華電信的支票卻跳票1000萬餘元，北檢今天搜索約談蔡男等5人到案。

檢調獲報，中華電信台灣北區電信分公司台北營運處蔡姓工程師疑因績效壓力，與台灣風光公司前登記負責人林姓女子合謀，由中華電信承攬台灣風光發包的風力發電機組等標案，但標案實際上並不存在。

初步調查，蔡姓工程師於民國104、105年間負責承攬工程，以中華電信名義承攬台灣風光的工程案後，隨即將工程案轉包給下游廠商，中華電信支付下游廠商工程款，下游廠商暗中將款項匯回台灣風光公司。

台灣風光公司以遠期支票支付中華電信工程款，跳票達新台幣1000萬餘元。檢調懷疑，蔡姓工程師與林女涉嫌以幽靈標案詐取中華電信資金，造成中華電信損失，但尚無事證證明蔡男從中收取款項。

台北地檢署檢察官今天指揮調查局台北市調查處，搜索蔡男住處等2地，約談蔡男、林女共5人到案釐清案情，全案朝證券交易法非常規交易、詐欺等罪嫌偵辦。（編輯：張銘坤）1090311