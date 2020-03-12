臉書張貼小額借款免利息 警：詐騙遊戲點數

（中央社記者劉建邦台北12日電）陳姓男子等3人在臉書張貼小額借款免利息、無還款期限廣告，實則詐騙遊戲點數，刑事局查出近百人受害，最高財損在新台幣3萬元以下，警訊後送辦。警方說，有近百人未報案。

刑事局今天召開記者會，偵九大隊第一隊隊長王琮聖說，日前獲報，有民眾遇詐騙，經查發現，被害人在臉書（Facebook）看到「電信小額付款換現金」廣告，私下加入廣告內的臉書帳號，對方提及，只要提供手機門號買遊戲點數，就可換現金，且無還款期限，但需付手續費。

刑事局表示，被害人因急需用錢，聽從犯嫌建議，提供手機門號，事後收到購買遊戲點數的認證碼，並傳送給對方，但犯嫌收到認證碼後，就關閉帳號，導致被害人要支付透過手機門號買遊戲點數費用，金額從近百元至上萬元。

警方查出，以無業30多歲的陳男等3人涉嫌，陳男在民國107年間曾用類似手法詐騙，等被害人提告後，才以消費糾紛規避查緝，但事後仍設多組臉書帳號犯案。

刑事局布線查緝多日，掌握陳男等人犯罪事證，日前赴桃園市等處逮人。警訊後依違反詐欺罪嫌把陳男等3人移送桃園地檢署偵辦。

刑事局表示，目前已有近百人受害，財損金額從500元至3萬元，仍有近百人未報案，呼籲民眾曾遇過類似詐騙手法，可跟警方聯繫。（編輯：張銘坤）1090312