律師洩密助犯嫌串證 中檢妨害秘密罪起訴

（中央社記者趙麗妍台中12日電）彰化律師公會理事長何中慶去年為詐騙集團成員廖姓男子擔任辯護，卻將廖男問訊供詞轉告給詐騙集團成員，一起串供、滅證，台中地檢署依妨害秘密罪起訴何男。

台中地檢署起訴書指出，何男擔任廖男的辯護人，因陪同應訊得知廖男相關辯解，他趁等待廖男的羈押庭時，聯繫幫廖男提款的任姓男子，將廖男辯解告知任男，任男聯絡贓款來源中間人鄭姓男子，2人勾串證詞。

而且，任男與廖男妻子多次到何男的律師事務所，要求何男以辯護人身分接見羈押禁見的廖男時，詢問廖男手機開機密碼、通訊軟體及網路銀行帳號等密碼，進行滅證行為。

檢察官偵辦時比對相關事證，認為何男涉及洩密，罪嫌重大，2月初搜索何男的律師事務所，扣得「委託律師詢問禁見被告之問題、答案表」原稿，何男坦承犯行，表示願受有期徒刑4年，得易科罰金的宣告，希望給予緩刑。

檢察官考量，何男為現任律師公會理事長，身分、影響力與一般律師不同，觸及法網應受的處罰程度也應不同，但他並無前科紀錄，且在傳訊偵辦的過程中，應屬他人生重大事件且足以給予警惕，向法院聲請簡易判決處刑，緩刑3年，何男在判決日確定的1年內，向公庫支付新台幣15萬元。

起訴書中希望何男深切反省後，能以理事長或資深律師的身分，教導新進律師在職業時，遵守律師倫理對於維護台灣民主法治及自身名譽的重要性。（編輯：方沛清）1090312