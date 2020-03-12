婦人搭公車口角糾紛稱有刀 轉乘捷運遭警查獲送辦

台北市警方12日獲報，指稱一名婦人帶刀械搭台北捷運，警方在捷運忠孝新生站查獲，訊後依法送辦。中央社記者王靖怡攝 109年3月12日

（中央社記者劉建邦台北12日電）62歲許姓女子搭公車時使用手機，因音量過大，與同車賴女爆口角，許女事後稱身上有刀。賴女發現許女轉搭捷運，隨即報警，警方在捷運忠孝新生站攔查許女，警訊後依法送辦。

台北市警察局捷運警察隊今晚召開記者會，刑事組長葉錦洲表示，下午2時許獲報，指稱一名婦人帶刀械搭捷運，立即調監視器，並出動大批警力追查；下午3時許在捷運忠孝新生站攔查到一名中年婦人，交由轄區派出所把人帶回詢問。

警方查出，62歲許女下午在新北市蘆洲區搭公車時，在車上觀看手機內的影音頻道，因音量過大，同車乘客賴女請她戴耳機，雙方爆發口角；許女下車時，跟賴女提及身上有刀。

賴女聽聞後，也下車跟隨許女步行到捷運蘆洲站附近，見許女準備轉搭捷運，隨即跟站長報案，站務人員通報警方處理。捷運警察隊得知後，查出許女要在捷運忠孝新生站下車，會同北市警局共10多名員警前往攔查。

警方表示，許女遭攔查後，被帶回訊問，並在手提包內發現一把20公分水果刀；許女搭捷運時，未拿出刀械揮舞，警訊時也未說明手提包內為何要放一把水果刀。

警訊後依違反恐嚇罪嫌把人函送檢方偵辦。（編輯：張銘坤）1090312