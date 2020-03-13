運毒集團首腦林孝道遭檢方求處15年徒刑

（中央社記者盧太城台東縣13日電）台東檢警偵辦南部最大毒品走私集團案，今天偵結起訴。集團首腦林孝道，因坦白犯行遭檢方求處15年徒刑。集團成員則分別被求處13年至無期徒刑。

去年9月間民眾於台東南田海邊撿到「雙獅地球標」海洛因磚44塊，引起台東地檢署和台東縣警察局震驚，成立專案小組偵辦。

專案小組發現這些海洛因是國內外毒品圈赫赫有名的台灣3大毒梟集團之一林孝道集團所走私。國內檢、警、調、海巡、憲兵、關務6大緝毒體系和這個集團交手多年，但都因林孝道善於處理「斷點」，始終無法瓦解這個集團。

經6個月偵辦，台東縣警察局2月間宣布破案，瓦解南部最大毒品走私集團，逮捕台灣3大毒梟之一的林孝道，及其他9名成員。起出海洛因磚296塊 （89公斤）及甲基安非他命25包，毒品數量為國內歷年所未見。

台東地檢署今天偵查終結將林孝道等人提起公訴。台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，依刑法販運輸第一級毒品為死刑、無期徒刑之罪，林孝道雖然是集團首腦，但因自白且供出其他共犯，依法必須減刑，因此建議法院判處給予減刑後的最重有期徒刑15年。

另外，負責牽線緬甸毒梟和林孝道接頭的林姓、陳姓男子，到案後矢口否認犯行，檢方向法院求處無期徒刑。其餘林姓、蔡姓、謝姓、另名陳姓等集團成員，因坦承犯罪，分別建請法院判處13年至15年有期徒刑，並聲請刑前強制工作。

黃榮德表示，去年9月20日民眾在台東南田村海灘上拾獲毒品，地檢署前檢察長張曉雯即指示他和檢察官許萃華指揮偵辦，歷經6個月蒐證偵辦，調取大量影像畫面、通訊紀錄、網路歷程等資料進行比對分析，對扣案的手機以數位鑑識，重建運輸毒品犯罪模式，才能順利瓦解林孝道運毒集團。

黃榮德表示，檢察官聲請羈押包括林孝道等10名集團成員，均獲法院裁准羈押禁見，羈押率百分之百，今天隨案移送台東地方法院。目前尚有其他共犯未到案，專案團隊也持續追緝中，對於林孝道集團有無涉及其他運輸毒品案件，也在積極清查中。（編輯：陳俊碩）1090313