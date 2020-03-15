高雄母女遭家暴 警方社會局安置安全無虞

（中央社記者程啟峰高雄15日電）高雄一對母女連續遭家暴，高市警方與社會局緊急協助申請保護令及安置，並一度將施暴父親帶回派出所嚴加看管及告誡，同時加強巡守母女安置處所，確保母女安全。

高雄市警察局鳳山警分局員警今天表示，將施暴父親帶回派出所嚴肅告誡，員警也相當氣憤，嚴正告誡絕不容忍施暴行為再發生。

警方調查，10日獲報有兒童遭家暴後，立即派遣線上警網前往處置，而警方到場時，施暴的父親已停止施暴行為，但女童有受傷情事，因此將女童帶回派出所安置，並將施暴父親帶返派出所嚴加看管及告誡，也立即通知女童母親及社會局社工到場，將女童送往醫院就診後，再由社工安排母女前往安全處所安置。

警方表示，接獲社工及母親電話通知表示安全後，才讓這名父親離開派出所，並將此家暴案依程序逕行通報。

不料，警方於14日再接獲女童母親報案，指丈夫於酒後將家中家具砸毀，並對母女有口出惡言、辱罵等情事，員警獲報立即趕赴現場，由於母親對於丈夫行為表示暫不提出告訴，因此由警方協助申請保護令及通報社會局。

警方與社會局擬定相關安全計畫，已將母女安置在由親人陪伴的安全處所，目前母女安全無虞，警方也針對處所加強巡守，並會不定期訪視，也會加強約束施暴父親，確保母女人身安全。（編輯：方沛清）1090315