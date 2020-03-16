彰化遭虐男童疑內出血死亡 涉案繼父羈押禁見

陳姓男子疑因不滿4歲謝姓男童哭鬧，14日晚間持續毆打謝童直到15日凌晨，男童母親返家，發現兒子躺在馬路上並失去生命徵象，立即報案；彰化縣政府社會處16日表示，接獲通報後，已指派社工前往案家評估其他同住孩童安全。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 109年3月16日

（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）彰化縣一名男童疑遭陳姓繼父虐待致死，檢方今天相驗發現男童身體多處擦挫傷及瘀傷，初步研判內出血傷重死亡，涉案陳男依殺人罪嫌被檢方聲押禁見，彰化地院下午約5時裁准。

彰化地方檢察署今天指出，昨天獲報鹿港鎮發生4歲男童遭陳姓繼父虐待致死案件，即指派檢察官吳宗達指揮彰化縣警察局鹿港分局偵辦，今天上午再率法醫師相驗，發現被害男童身體多處有不明顯擦挫傷及瘀傷，初步研判因胸腹部內出血傷重死亡。

彰化地檢署表示，承辦檢察官徹查男童成傷、致死原因及遭毆打過程，完成蒐證後，以陳嫌涉犯殺人罪嫌重大，且有串證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，彰化地方法院今天下午裁准。

彰化地方法院指出，陳姓被告因涉虐童致死案，經召開羈押庭訊問被告後，認為依相關證據足認被告犯罪嫌疑重大，且被告雖坦承將被害人丟出家門的客觀事實，但否認有殺人犯意，他與在場證人即被害人生母對案情避重就輕，多所保留，已有串證之虞。

法院表示，被告曾因另案有2次通緝紀錄，逃亡期間非短，此案所犯又為重罪，也有事實足認有畏罪逃亡之虞，因此，法院認為檢察官聲請有理由，被告有羈押必要，裁定被告應予羈押，並禁止接見通信。

男童疑遭毆打致死案曝光後，網路社群傳出有網友要到陳男住家「關心」的消息，指有一批網友今天晚間可能要聚眾鬧事。

轄區鹿港警分局不敢大意，已派警車及員警到場駐守，鹿港警分局副分局長陳桂彬說，全案依法報請檢察官相驗及指揮偵辦，呼籲關心案情的民眾冷靜，交由司法調查。（編輯：戴光育）1090316

陳姓男子疑因不滿4歲謝姓男童哭鬧，14日晚間持續毆打謝童直到15日凌晨，男童母親返家，發現兒子躺在馬路上並失去生命徵象，立即報案，員警抵達逮捕陳男，全案正由彰化縣警察局偵辦。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 109年3月16日