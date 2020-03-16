女子向律師設局仙人跳 檢方恐嚇取財起訴3人

（中央社記者蘇木春台中16日電）女子劉憶儒涉嫌藉法律諮詢名義約吳姓律師外出，並到對方家中飲酒，暗中拍攝吳男裸露影片，再由男子曹志成出面索討和解費用，吳男提告，檢方今天依恐嚇取財等罪起訴劉女3人。

台中地檢署起訴書指出，22歲女子劉憶儒與陳姓男子（因死亡不起訴處分）於民國107年7月間交往為男女朋友，劉憶儒以「盧欣彤」的假名，藉諮詢法律問題名義，聯絡素不相識自檢察官轉業的吳姓律師，兩人107年7月10日下午5時多，相約在台中一家百貨公司碰面。

兩人在當日晚間11時多，一同前往台中市一家超商購買酒精飲料，接著到吳姓律師的住處聊天飲酒，隔日凌晨1時多，劉憶儒趁吳男酒後酩酊、略有醉意之際，未經同意持密錄器拍攝吳男光裸上身、僅著內褲的影片，事後將影片交給陳男。

陳男再委由26歲男子曹志成，輾轉向28歲男子丁昱翔購買手機門號後，由曹志成出面打電話至吳姓律師經營的法律事務所要求談判，曹志成在107年7月11日下午4時多，帶著劉憶儒竊錄的影片、驗傷單及吻痕照片赴約。

曹志成見到吳姓律師後，立即恐嚇稱「為何盧欣彤去找你法律諮詢，怎麼會帶到家裡去，如不給付新台幣250萬元和解金，就將影片公布給各大媒體」等語，吳姓律師因擔心名譽受損而心生畏懼，便委由同事居中協調，雙方談妥和解金額為84萬元，曹志成取得現金後便交給陳男。

案件經吳姓律師向台中市警察局第五分局報案提告，台中地檢署檢察官依據證人證詞、竊錄影片、律師事務所監視器畫面等證據，今天依妨害秘密、恐嚇取財等罪嫌將劉憶儒等3人起訴。（編輯：卞金峰）1090316