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張國煒獨得張榮發逾百億遺產 法院一審判遺囑有效

最新更新：2020/03/18 11:52
長榮集團創辦人張榮發於105年過世後，留下遺囑將遺產留給二房兒子張國煒（左）。大房兒子張國政提起遺囑無效訴訟。台北地方法院判決原告之訴駁回，張國煒預估可獲得逾百億元遺產。（圖取自facebook.com/starluxairlines）
長榮集團創辦人張榮發於105年過世後，留下遺囑將遺產留給二房兒子張國煒（左）。大房兒子張國政提起遺囑無效訴訟。台北地方法院判決原告之訴駁回，張國煒預估可獲得逾百億元遺產。（圖取自facebook.com/starluxairlines）

（中央社記者林長順台北18日電）長榮集團創辦人張榮發於105年過世後，留下遺囑將遺產留給二房兒子張國煒。大房兒子張國政提起遺囑無效訴訟，台北地方法院審理後，認定張榮發遺囑有效，判決駁回。可上訴。

鏡週刊報導，張榮發於民國105年過世後，留下遺囑，提及「本人之存款及股票，全部由四子張國煒單獨繼承；不動產全部由四子張國煒單獨繼承」、「願眾子女皆能和睦相處、互相照顧」。

大房三子張國政認為，張榮發於103年12月間製作的密封遺囑並非由張榮發親自簽名，張榮發也未指定2人以上見證人，且未向公證人陳述自己的遺囑等，對張國煒向台北地院提出確認遺囑無效之訴。

張國煒則主張，依醫療資訊及就醫紀錄，張榮發當時所作成的遺囑有遺囑能力，且遺囑是張榮發在公證人面前作成，筆跡經過調查局鑑定為真，由此證明遺囑合法有效。

台北地方法院審理時，調閱張榮發的就醫紀錄，並約談製作遺囑、遺囑公證時的在場人士，認定張榮發當時具備相當的口語表述能力，持筆簽名時也無明顯障礙，簽名經調查局鑑定為真，所以張榮發的遺囑具遺囑能力。

法院調查，張榮發於製作遺囑時，有包括柯麗卿、吳界源、戴錦銓等見證人、公證人楊昭國等人在場，公證人有向張榮發確認真意，法院認為張榮發遺囑已具備遺囑要件，因此判決「原告之訴駁回」。

根據週刊統計，張榮發遺產須分給其他繼承人的扣除特留分後，張國煒可分得約新台幣140億餘元。（編輯：李亨山）1090318

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