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一家四口涉賣黑心豆芽菜 3人二審獲緩刑

最新更新：2020/03/18 14:08

（中央社記者蕭博文台北18日電）農產企業社負責人孫振擎一家四口涉嫌以保險粉漂白豆芽菜販售牟利，孫男一審判刑1年，父母、妻子各判刑10月。二審高院今天仍判孫男1年徒刑，父、母、妻子則獲緩刑。

台北地檢署起訴指出，孫振擎一家四口為讓豆芽菜賣相較佳、防止氧化，購入俗稱保險粉的工業用途低亞硫酸鈉製成水溶液，將欲出貨的熟成豆芽菜浸泡在保險粉液體中。

一審台北地方法院依食品安全衛生管理法，判孫振擎1年徒刑，併科罰金新台幣120萬元，孫男父母、妻子各10月徒刑，各併科罰金50萬元。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審時，孫振擎等人辯稱不知道低亞硫酸鈉是工業用，不得添加在食品上，純屬誤用。

二審認為，低亞硫酸鈉主要是作為紙業漂白劑或染整業、牛仔布的還原劑，外觀上一望即知是工業用，非合法食品添加物，非可供人食用之物，不可作為清洗豆芽菜的水溶液，孫振擎等人所辯不足採信。

二審認定，孫男等人自民國105年5月至8月間、106年6月間，將豆芽菜販售至台北地區的傳統市場攤商及知名餐廳，或自行在果菜市場販賣，不法獲利達新台幣70萬4000元。

二審審酌，豆芽菜是為國人經常食用的生鮮食品，孫男等人販售對象甚多，影響民生甚鉅，即使無法證明足以危害人體健康，然存有風險，已對消費者食品安全造成巨大震撼。

二審考量孫振擎參與犯罪程度較重，不予宣告緩刑，依食安法判處孫振擎1年徒刑，併科罰金120萬元，父母、妻子各判刑10月併科罰金30萬元，均緩刑，必須向公庫支付20至30萬元不等金額，仍可上訴。（編輯：李亨山）1090318

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