網傳李登輝賴清德染疫假訊息 警研判是境外網軍

網路近日流傳前總統李登輝、準副總統賴清德感染武漢肺炎病逝等假訊息，刑事局偵查第二大隊副大隊長何明賢（圖）18日表示，獲報後併案追查發現其為境外IP，研判是中國大陸人士所為。中央社記者黃麗芸攝 109年3月18日

（中央社記者黃麗芸台北18日電）網路近日流傳前總統李登輝、準副總統賴清德感染武漢肺炎病逝，以及台北市大安區買尸袋等假訊息，刑事局獲報後，併案追查發現其為境外IP，研判是中國大陸人士所為。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊副大隊長何明賢表示，15日接獲民眾報案指，有臉書網友張貼「速報！李前總統、賴清德都已先後肺炎病逝」發文，以及Youtube網友留言說「我朋友還在台灣某地看到死尸遍地等著燒」、「台北市大安區辛亥路一帶，某個大院子裡，十幾天前擺買尸袋，刺鼻的消毒水味道」等假訊息。

警方併案追查發現，上述案件IP位址分別來自新加坡和美國，且語法及用字遣詞多為簡體方式，研判是中國大陸人士利用VPN網路當作跳板，刻意張貼虛偽、不實的言論，惡意扭曲攻訐政府，企圖打擊台灣防疫士氣。（編輯：李亨山）1090318