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武漢肺炎近一週2例查無源頭 陳時中：零星社區感染
首頁 / 社會

網傳防疫儲糧假訊息 刑事局逮2男送辦

最新更新：2020/03/20 16:36
刑事局偵查第九大隊第一隊副隊長陳炯昭（圖）20日表示，警方循線查獲北市38歲張姓男子和46歲蔡姓男子涉嫌於網路散播防疫儲糧等不實訊息，訊後依違反社維法送辦。中央社記者黃麗芸攝　109年3月20日
刑事局偵查第九大隊第一隊副隊長陳炯昭（圖）20日表示，警方循線查獲北市38歲張姓男子和46歲蔡姓男子涉嫌於網路散播防疫儲糧等不實訊息，訊後依違反社維法送辦。中央社記者黃麗芸攝　109年3月20日

（中央社記者黃麗芸台北20日電）刑事局接獲民眾檢舉，指有網友在PTT發圖文說「收到重要情報請大家儲備一個月份左右的糧食和生活必需品…」的不實訊息，循線查獲北市38歲張男和46歲蔡男，依違反社維法送辦。

刑事局今天舉行記者會，偵查第九大隊第一隊副隊長陳炯昭表示，日前接獲民眾舉報，指近期發現有網友在PTT發表圖文，內容為「收到重要情報請大家儲備一個月份左右的糧食和生活必需品，並且立刻到銀行提領所有的存款」等不實疫情訊息。

經警方追查發現，在PTT上轉貼發文者為北市38歲張姓男子，他是從親友Line群組收到46歲表哥蔡姓男子相關資訊，自行截取Line群組圖文後，再轉發至PTT。

警方今天通知2男到案說明，蔡男供稱是看到相關網路訊息後，未經查證並加上自編文字內容，好意發至親友Line群組提醒，全案詢後將2男依違反社會秩序維護法移請轄管警察局送辦裁處。

另有民眾檢舉PTT網傳衛生福利部的假公文圖片，內容載明「至2月16日止台南市各醫院第一批送檢樣本數6354例，呈陽性1843例…」，刑事局獲報後追查發現，此圖片來源為中國大陸天涯社區論壇，且PTT帳號來源IP在香港，研判為境外人士所為。

台灣高等檢察署今天表示，近期台灣因疫情升溫，部分民眾恐慌不安，至賣場搶購囤積貨品；如有意圖抬高交易價格，囤積糧食、農產品或其它民生必需的飲食物品，屬違法行為；不法囤積生活必需用品與防疫物資，最重可判刑7年，呼籲民眾切莫搶購囤積貨品。（編輯：方沛清）1090320

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