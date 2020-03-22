民事強制道歉是否違憲 大法官辦說明會

（中央社記者林長順台北22日電）妨害名譽案件經常有「登報道歉」等民事強制道歉判決，一名被告聲請釋憲。大法官將於本週二（24日）上午10時召開公開說明會，並開放民眾旁聽。

民法第195條第1項後段規定「其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分」，大法官會議釋字第656號解釋認定，「回復名譽之適當處分」如果判決命加害人公開道歉，而未涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴情事者，並未違憲。

一名朱姓男子不服被判決強制道歉，向大法官聲請釋憲。大法官受理案件後，決定於24日在司法院召開公開說明會。

司法院指出，公開說明會爭點題綱包括命加害人強制公開道歉所涉基本權利為何？民法第195條第1項後段規定有關「回復名譽之適當處分」應如何於名譽權及可能牽涉的基本權利間取得平衡。

另外，規定所謂「回復名譽之適當處分」，是否得包括法院以判決命加害人公開道歉的處分？釋字第656號解釋意旨是否應予變更?

司法院表示，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫需要，這次旁聽席採座位分隔法，旁聽民眾及記者席間隔1公尺安排座席，將核發民眾12席、記者12席；1樓多媒體簡報室（延伸法庭）核發民眾12席、記者12席。（編輯：戴光育）1090322