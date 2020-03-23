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港媒：中國武漢肺炎確診至少缺4萬例 無症狀感染未列入
首頁 / 社會

男子謠傳新竹市府停班假消息 遭罰2萬元緩起訴

最新更新：2020/03/23 13:09

（中央社記者魯鋼駿新竹縣23日電）新竹市宋姓男子20日在PTT發文，指新竹市政府疑因武漢肺炎確診病例，因此停班等不實消息，經新竹地檢署偵查終結，諭知宋男向公庫支付新台幣2萬元及刊登澄清文。

檢警調查，宋姓男子20日下午在PTT以標題「新竹市政府似乎停班了」發文，內容為「剛剛同事的親戚，在新竹市政府上班的，說下午停班囉，疑似有確診案例，坐等新聞中。」之不實訊息，檢警獲報後立即展開調查。

檢警表示，接獲報案後立即成立專案小組，由新竹地方檢察署檢察官侯少卿指揮展開偵辦，循線找到宋姓男子，通知他到案說明，並立刻要求他在該篇文章下的留言中刊登澄清文。

檢警指出，21日完成詢問後，檢察官諭知向公庫支付緩起訴處分金2萬元及刊登澄清文，地檢署今天完備公告程序，偵查終結，除了讓宋男瞭解應負刑責，也盼藉此導正社會大眾任意散布不實訊息之風氣。

新竹地檢署呼籲，民眾對於疫情資訊應謹慎面對，勿以訛傳訛，任意轉傳、分享、散播不實訊息，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」中的散播不實訊息之行為，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或併科300萬元以下罰金。（編輯：方沛清）1090323

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