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防疫不忘反毒 北市警手繪反毒宣導影片

最新更新：2020/03/23 16:26

（中央社記者黃麗芸台北23日電）防疫期間不忘宣導反毒，台北市警察局今天表示，為強化青少年面對毒品的正確觀念與態度，特別推出片長約2分鐘的手繪風格反毒宣導影片，透過生動插圖將毒害問題全都露。

市警局今天發布新聞稿表示，毒品危害不僅影響個人身心健康、威脅性命，毒品問題往往衍生出暴力、竊盜、槍枝犯罪等治安問題，對家庭與社會都是沉重負擔，所以有效的反毒作為正是建立完整社會安全網的第一步。

為強化青少年面對毒品有正確觀念和態度，市警局說，這次特別運用手繪風格插畫結合反毒宣導影片，以生動插圖搭配相關毒品案件統計數字，詳述接觸毒品後的各項嚴重後果，甚或是導致死亡等情事，提升青少年的拒毒意識。

「遠離毒害」即刻救援篇宣導影片今天在市警局的臉書粉絲團「台北波麗士」正式上架，片長約2分鐘，內容還強調「戒毒成功專線」提供毒品戒除及多元服務，為通報或諮詢的最佳選項，藉由友善通報方式以降低初次接觸毒品者的各種情境誘惑。

市警局表示，毒品問題嚴重影響個人、家庭、社會與國家，警方對毒品一貫抱持「零容忍」態度，將毒品防制列為治安維護中最優先的項目之一，無論在防毒、拒毒及緝毒各項環節，都將努力積極推動，以降低毒品危害。（編輯：李亨山）1090323

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